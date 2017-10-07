Звонок другу. Алмазбек Атамбаев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 октября, в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с 65-летним юбилеем.

По данным пресс-службы, Алмазбек Атамбаев отметил, что благодаря дальновидности и решительности президента Путина, Россия уверенно идет по пути устойчивого развития, вновь заняла достойное место среди великих держав мира, и это признают как друзья, так и недруги России.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что особо ценит сложившиеся с президентом России высокий уровень взаимопонимания и доверия.

Глава государства с удовлетворением отметил, что за годы совместной работы удалось достичь значительных результатов в развитии и укреплении кыргызско-российского стратегического партнерства, и выразил надежду на дальнейшее углубление и продвижение союзнических отношений во благо народов двух стран.

Алмазбек Атамбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений.