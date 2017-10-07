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Власть

В нью-йоркском ресторане придумали «пятиэтажный» бургер в честь Владимира Путина

Нью-йоркский ресторан Lucy’s Cantina Royale будет подавать 7 октября по случаю дня рождения президента России Владимира Путина особый «пятиэтажный» бургер. Об этом сообщил «Взгляд».

Повара ресторана рассказали, что бургер, который можно будет попробовать только в день рождения российского президента, готовится с использованием нескольких котлет из говядины высокого качества, острого майонеза, острого соуса шрирача, смеси кориандра и лука.

Блюдо, названное в честь главы российского государства, в шесть раз превосходит по размеру обычные сэндвичи и подается с острым картофелем фри.

Ресторан установил правило, что если посетитель сможет съесть это блюдо, которое весит почти 2 килограмма, за 30 минут, то может за него не платить. Причем стоит бургер $30. Несмотря на размер и остроту, справиться с ним за 30 минут удается 90 процентам из тех, кто его заказывает.

Один из менеджеров ресторана Тед Брайен рассказал, что Владимр Путин — единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда. Он заявил, что глава России обладает значительным влиянием. «Так что и бургер должен быть большим», — передает ТАСС слова менеджера.

Кстати, ресторан Ledo Pizza в Вашингтоне в честь дня рождения Владимира Путина включил в меню пиццу Hot Like Putin («Острая, как Путин»).
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