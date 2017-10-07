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Власть

Атамбаев: Народ Кыргызстана не «залетит», а выберет нормального президента

«Привыкайте, думайте, нужны ли нам прежние времена, нужно ли нам, чтобы снова проливалась кровь в нашей стране», — призвал избирателей президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Мы уже сегодня практически обошли всех соседей, и в ближайшие годы нам будут завидовать. Уже сегодня нам завидуют. Потому что главное — справедливость. Люди могут вытерпеть любые тяготы, но не потерпят несправедливости. Сегодня судьба наших граждан в их руках — как проголосуют, так и получат, и потом не говорите, что не знали, что вас обманули», — сказал он.

«Однажды девушка в нашей деревне «залетела». Дед гончар был, а я с его внуком дружил, и он говорит: в наше время у девушек ни одного класса образования не было, но никого не обманывали, никто «не залетал». А сейчас и школу окончили, и вуз, а обманули. Не залетайте, думайте головой. У всех граждан Кыргызстана минимум среднее образование. А потом скажете: «Вот, обманулись на красивые глаза». А для чего вам десять классов образования?!» — добавил Алмазбек Атамбаев.

Я думаю, народ Кыргызстана 15 октября не «залетит», а выберет нормального президента.

Алмазбек Атамбаев
«Для меня главный критерий, чтобы новый президент вел страну этой же дорогой, не обманывал народ несбыточными обещаниями, а был честным и порядочным. Чтобы понимал, что главное в стране - мир и стабильность и чтобы люди жили богато. Народ должен быть богатым», — отметил президент.
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