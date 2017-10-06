Президенты Кыргызстана и Узбекистана хотят скорее решить все вопросы с границей

Президенты Кыргызстана и Узбекистана хотят поскорее решить все вопросы с государственной границей. Они поручили в ближайшее время завершить процесс делимитации оставшейся части границы, сообщила сегодня журналистам заведующая отделом внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.

По ее данным, по оставшимся неделимитированным участкам границы есть предварительные договоренности. Правительственные группы двух сторон должны были встретиться через неделю, но им поручили начать работу 7 октября.

Я считаю, что вполне реально до 1 декабря описать оставшуюся часть границы. За последний месяц достигнуты договоренности по многим вопросам, которые, казалось, не решатся. Мы можем рассчитывать, что и этот вопрос будет решен. Айзада Субакожоева

Она отметила, что вопрос границ нужно смотреть комплексно. «Да, за год достигнуты серьезные договоренности. Но стороны к этому шли более 20 лет. По делимитации границы работа проводилась, но в вялотекущем режиме», — отметила заведующая отделом.

«И кыргызская сторона, и узбекская сторона работали. Это не значит, что мы начали что-то делать только после прихода к власти Шавката Мирзиеева. Просто изменился подход, появилась воля, и два лидера и в ходе прошлой встречи, и в этот раз проявили единство мнений о необходимости дальнейшего укрепления двусторонних отношений на благо двух народов. Когда мы готовились к подписанию первого договора, мне задавали вопрос, зачем мы ставим жирную запятую в вопросе границы. Я могу сказать, что тогда мы ставили запятую с осознанием того, что скоро поставим точку», — заключила Айзада Субакожоева.