17:40
+9
USD 68.58
EUR 80.75
RUB 1.19
Власть

Президенты Кыргызстана и Узбекистана хотят скорее решить все вопросы с границей

Президенты Кыргызстана и Узбекистана хотят поскорее решить все вопросы с государственной границей. Они поручили в ближайшее время завершить процесс делимитации оставшейся части границы, сообщила сегодня журналистам заведующая отделом внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.

По ее данным, по оставшимся неделимитированным участкам границы есть предварительные договоренности. Правительственные группы двух сторон должны были встретиться через неделю, но им поручили начать работу 7 октября.

Я считаю, что вполне реально до 1 декабря описать оставшуюся часть границы. За последний месяц достигнуты договоренности по многим вопросам, которые, казалось, не решатся. Мы можем рассчитывать, что и этот вопрос будет решен.

Айзада Субакожоева
Она отметила, что вопрос границ нужно смотреть комплексно. «Да, за год достигнуты серьезные договоренности. Но стороны к этому шли более 20 лет. По делимитации границы работа проводилась, но в вялотекущем режиме», — отметила заведующая отделом.

«И кыргызская сторона, и узбекская сторона работали. Это не значит, что мы начали что-то делать только после прихода к власти Шавката Мирзиеева. Просто изменился подход, появилась воля, и два лидера и в ходе прошлой встречи, и в этот раз проявили единство мнений о необходимости дальнейшего укрепления двусторонних отношений на благо двух народов. Когда мы готовились к подписанию первого договора, мне задавали вопрос, зачем мы ставим жирную запятую в вопросе границы. Я могу сказать, что тогда мы ставили запятую с осознанием того, что скоро поставим точку», — заключила Айзада Субакожоева.
Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Все, что нужно знать об итогах визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент
Кыргызстан и Узбекистан договорились о Камбарате и Касансайском водохранилище
Алмазбек Атамбаев рассказал о националистах и демагогах в Кыргызстане
По итогам переговоров президентов в Ташкенте подписано 13 документов. Будут еще
Алмазбек Атамбаев рассказал, чем хочет запомниться в истории Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев работают адвокатами у делегаций
Шавкат Мирзиеев: В отношениях Узбекистана и Кыргызстана нет нерешенных вопросов
Алмазбек Атамбаев: Некоторые позже поймут значение встреч с Узбекистаном
Как президенты Кыргызстана и Узбекистана производство изучали
Алмазбек Атамбаев прибыл в Ташкент с государственным визитом
Популярные новости
Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в&nbsp;попытке захвата власти Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в попытке захвата власти
Канатбек Исаев задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;ГКНБ Канатбек Исаев задержан и доставлен в ГКНБ
Премьеру не&nbsp;спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Премьеру не спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в аэропорту «Манас»
Журналиста Кабая Карабекова вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Журналиста Кабая Карабекова вызвали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Студенты КГЮА приняли участие в&nbsp;легкоатлетическом пробеге Студенты КГЮА приняли участие в легкоатлетическом пробеге
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!
Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно! Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»