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Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал, чем хочет запомниться в истории Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев рассказал, чем хочет запомниться в истории Кыргызстана. Своими мечтами он поделился сегодня во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Я хотел бы остаться в истории вместе с вами как президенты, которые границы конфликтов, минирования и споров превратили в границы дружбы.

Алмазбек Атамбаев

«Я хочу, чтобы мы запомнились как президенты, которые сняли все вопросы. Думаю, в течение месяца мы сможем встретиться, например, в Чолпон-Ате. Может, к тому времени сможем и остальные вопросы снять. Да, мы уже единое государство не создадим, но можем работать и развиваться сообща. Впереди большая работа, которая принесет большую выгоду нашим братским народам. До того, как я передам полномочия новому президенту, думаю, мы подпишем остальные документы. Думаю, что и следующий президент будет продолжать курс. Главное, что эту дорогу открыли вы, Шавкат Миромонович. Вы — президент, которого ждал не только народ Узбекистана, но и Кыргызстана», — заключил Алмазбек Атамбаев.
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