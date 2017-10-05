Алмазбек Атамбаев рассказал, чем хочет запомниться в истории Кыргызстана. Своими мечтами он поделился сегодня во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Я хотел бы остаться в истории вместе с вами как президенты, которые границы конфликтов, минирования и споров превратили в границы дружбы. Алмазбек Атамбаев

«Я хочу, чтобы мы запомнились как президенты, которые сняли все вопросы. Думаю, в течение месяца мы сможем встретиться, например, в Чолпон-Ате. Может, к тому времени сможем и остальные вопросы снять. Да, мы уже единое государство не создадим, но можем работать и развиваться сообща. Впереди большая работа, которая принесет большую выгоду нашим братским народам. До того, как я передам полномочия новому президенту, думаю, мы подпишем остальные документы. Думаю, что и следующий президент будет продолжать курс. Главное, что эту дорогу открыли вы, Шавкат Миромонович. Вы — президент, которого ждал не только народ Узбекистана, но и Кыргызстана», — заключил Алмазбек Атамбаев.