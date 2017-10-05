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Власть

Как президенты Кыргызстана и Узбекистана производство изучали

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня посетили выставку промышленной продукции двух стран, открывшуюся в Ташкенте.

Кыргызские предприниматели встречали высоких гостей национальными песнями и юртой. В павильонах нашей страны разместились стенды отечественных компаний, а также рекламирующие туристические и образовательные возможности.

Павильоны Узбекистана демонстрировали достижения республики практически во всех сферах промышленности. В павильоне с бытовой техникой Алмазбек Атамбаев обратил внимание министра экономики Кыргызстана Артема Новикова на то, что подобные производства неплохо бы создавать и  в Кыргызстане.

«Сегодня открылась выставка товаров Кыргызстана и Узбекистана. Завтра стартует бизнес-форум. В нем участвуют 250 предпринимателей из Кыргызстана, в том числе представители около 109 компаний. Ожидается, что по итогам форума подпишут договоры на $60 миллионов», — рассказал журналистам председатель Торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев.
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