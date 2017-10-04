Сапар Исаков: Нужно, чтобы предприниматели заняли нишу на внутреннем рынке

«Нужно, чтобы отечественные предприниматели заняли свою нишу на внутреннем рынке», — заявил сегодня премьер-министр Сапар Исаков на совещании по вопросу поддержки предприятий, ориентированных на экспорт и импортозамещение.

По его словам, сейчас правительство работает над тем, чтобы внедрить единый центр обслуживания для предпринимателей. Именно там бизнес будет получать все разрешительные документы. Уже нашли подходящее здание.

«Мы считаем, что должны сейчас создать все условия, чтобы в стране было как можно больше импортозамещающих предприятий. Это приведет к развитию экономики, созданию рабочих мест. А самое главное — даст возможность нашему бизнесу занять нишу на внутреннем рынке, чтобы он не зависел от многих факторов. Хотел бы попросить коллег, чтобы вы, пока мы не создали центр обслуживания бизнеса, не медлили с выдачей разрешений и лицензий», — отметил Сапар Исаков.

Министерству экономики поручено в двухнедельный срок создать ролик о том, что в случае любых проблем предприниматели могут звонит в call-центр по номеру 1220.

Правительство также уделит внимание развитию сельского хозяйства. Важный щаг в этом направлении — создание кооперативов.

«Я хотел бы попросить, чтобы банкиры обращали больше внимания на это и поощряли работу кооперативов. Мы от мелкотоварного бизнеса уходим к кооперативным решениям. И для банкиров меньше рисков, и для государства положительный эффект с точки зрения того, что мы реально станем экспортной страной. Например, мы не можем возить свои товары в Китай по двум причинам. Во-первых, ассортимент должен быть единым. Во-вторых, объем, которого у нас нет. Если мы создадим сельхозкооперативы, то сразу эти две проблемы одновременно снимем», — заключил Сапар Исаков.