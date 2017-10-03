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Власть

Передумали. Депутаты приняли исполнение бюджета Бишкека за 2016 год

Депутаты городского кенеша сегодня на очередной сессии переголосовали и приняли исполнение бюджета Бишкека за 2016 год.

В первой половине дня вопрос не прошел. Депутаты от СДПК предложили вернуться к нему после обеда.

«Ничего не изменится от того, что не примем бюджет за прошлый год: он уже исполнен. Давайте примем документ, чтобы мэрия могла отчитаться перед Минфином», — призвала коллег зампредседателя БГК Валентина Лисниченко.

Большинством голосов исполнение бюджета утвердили. На сессии также внесли поправки в бюджет 2017 года.
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