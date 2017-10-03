Мэр Бишкека напомнил «Онугуу-Прогрессу» о предвыборных обещаниях

Мэр Бишкека Албек Ибраимов напомнил сегодня на очередной сессии горкенеша депутатам фракции «Онугуу-Прогресс» об их предвыборных обещаниях.

На сессии обсуждают программу развития столицы на 2017-2020 годы. Депутат Рысбай Аматов («Онугуу-Прогресс») отметил, что в программе не увидел организацию социальных полок в магазинах для малоимущих.

Напомним, предвыборная программа этой партии гласила: «Для льготников (пенсионеров, ветеранов и инвалидов) базовые продукты питания должны отпускаться без наценки». Партия была намерена обязать торговые сети и большие магазины ввести льготы для людей из уязвимых слоев населения.

«Вы конкретно сформулируйте, как вы это видите. Если идти по дороге и просто сказать: «Я хочу, чтоб здесь выросло дерево», оно от этого не вырастет. И вы из этой же области говорите: «Я хочу муниципальные полки». Ваше видение сформулируйте, как вы их видите, за счет чего будут дотации, где они будут располагаться. И тогда посмотрим», - сказал Албек Ибраимов.

«Если бы эта программа оказалась на нашей фракции месяц назад…» - не успел закончить фразу Рысбай Аматов, потому что мэр заметил: «Вы это обещание не месяц назад давали, а 1,5 года назад».

«Мы пообещали это в 2016 году, но эту программу видим сегодня», - заметил депутат. Его однопартиец добавил, что социальные полки они «не для партии просят, а для горожан».