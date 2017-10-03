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Власть

Мэр Бишкека: Многие предвыборные обещания — из области фантастики

Мэр Бишкека Албек Ибраимов презентует сегодня на очередной сессии городского кенеша программу развития столицы на 2017-2020 годы.

Ряд депутатов спросили у градоначальника, почему в документе не учтены предвыборные обещания партий.

«Те обещания, которые мы посчитали возможным реализовать, включили в документ. А те, что невозможны, включать не стали. За предвыборные обещания несут ответственность депутаты и фракции. Мы же несем ответственность за свою программу, которую реализуем за четыре года», - сказал Албек Ибраимов.

Сейчас тоже идет предвыборная кампания. Многие обещания - из области фантастики. А я не обещаю звезд с неба. Хотя можно, конечно, прописать и то, что Кыргызстан станет космической державой.

Албек Ибраимов

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