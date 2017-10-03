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Власть

Правительство хочет строить школы в партнерстве с бизнесом

Правительство Кыргызстана хочет строить школы с бизнесом — на основе государственно-частного партнерства. Об этом заявил сегодня на рабочем совещании премьер-министр Сапар Исаков.

На совещании обсудили предложение Международной финансовой корпорации (МФК) оказать содействие Министерству образования и науки в поиске частных инвесторов для финансирования, строительства и содержания школ на основе ГЧП.

Отмечено, что из-за низкого качества строительства и плохого состояния школ остаются высокими коммунальные расходы на отопление и освещение их зданий. Ожидается, что строительство школ на основе ГЧП позволит решить вопрос недостатка бюджетных средств, ускорения строительства образовательных учреждений, улучшения качества инфраструктуры благодаря регулярному техобслуживанию инвестором.

На сегодня в республике потребность в новых школах оценивается в 420 зданий.

Глава правительства подчеркнул необходимость применения современных энергоэффективных технологий при строительстве новых школ, что позволит значительно сократить расходы на электроэнергию и отопление. Премьер-министр особо отметил, что механизм ГЧП для строительства и реконструкции школ в стране должен стать масштабным и долгосрочным проектом.

Сапар Исаков поручил Министерству образования и науки совместно с Международной финансовой корпорацией разработать технико-экономическое обоснование проекта ГЧП для строительства школ с учетом потребностей регионов страны. 

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено выработать четкие, единые критерии при строительстве новых образовательных учреждений в стране.
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