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Власть

Мэр Бишкека: Кроме голых лозунгов от партий мы не увидели предложений

«Ни одно из пожеланий нашей фракции при разработке программы развития Бишкека на 2017-2020 годы не было учтено», — сказала сегодня на очередной сессии горкенеша депутат Наталья Кулматова («Кыргызстан»).

По ее словам, депутаты буквально неделю назад получили документ уже в готовом виде. «Пожелания наших избирателей не были учтены», — заметила она.

«Очень много партий участвовало в выборах. Честно говорят, когда мы над своей программой работали, кроме голых лозунгов от партий мы конкретных предложений не увидели. Без денежного подкрепления можно любую программу написать, но не исполнить. В нами разработанной программе есть матрица подтвержденных финансами проектов и неподтвержденных, на которые мы будем искать деньги», — заметил мэр Албек Ибраимов.

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Напомним предвыборные обещания «Кыргызстана»: для муниципального автопарка Бишкека закупить минимум 500 комфортабельных троллейбусов и автобусов; всем горожанам общественно-муниципальный транспорт — бесплатно; бесплатные школьные автобусы; внедрить «Нравственный кодекс бишкекчанина». Основные его тезисы: не сорить, не плевать, не стоять вне остановок, выглядеть, как горожанин, не молчать при проявлении бескультурья и другие.

Наталья Кулматова заметила, что не выполнены отдельные пункты последней программы развития Бишкека «Город открытых возможностей» на 2014-2018 годы. В этой связи она предложила создать координационный совет, который бы дважды в год заслушивал информацию о реализации новой программы.
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