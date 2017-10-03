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Власть

Зампредседателя БГК «разберется с аппаратом горкенеша»

 На заседании Бишкекского городского кенеша обсуждают исполнение бюджета за 2016 год.

Депутат Рысбай Аматов заметил, что в розданных материалах нет информации по Свердловскому району и в целом по Бишкеку. «Я не ознакомился с отчетом. И это не придирчивость. Нам неполноценно предоставляют информацию», — возмутился он.

«Я разберусь с аппаратом, — заверила зампредседателя БГК Валентина Лисниченко. — Это техническая ошибка, недосмотрели. Будет наказан руководитель аппарата и заведующий общим отделом. Сейчас они размножат информацию и раздадут вам».

«И мы должны ознакомиться с информацией за 5 минут?» — заметил Рысбай Аматов.

Часть депутатов предложили снять вопрос.
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