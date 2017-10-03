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Власть

МП «Бишкекский полигон» умышленно ведут к банкротству?

 Муниципальное предприятие (МП) «Бишкекский санитарный полигон» умышленно ведут к банкротству», — заявил сегодня на очередной сессии городского кенеша депутат Куванычбек Конгантиев.

Он уточнил процент расщепления тарифа за вывоз твердых бытовых отходов между МП «Тазалык» и МП «Бишкекский санитарный полигон». 

Общий тариф за вывоз мусора составляет 22,5 сома. Из них 18 сомов идет на сбор и транспортировку, а 4,5 сома – на утилизацию. 80 процентов идет «Тазалыку», а оставшиеся 20 – полигону.

Вице-мэр Эркин Исаков

«При создании полигона в соглашении четко указано, как вы будете производить расщепление — 20 и 80 процентов. Но сегодня не понятно, по какой причине изменили процентную ставку расщепления, за полигоном остается всего 8 процентов. Все обязательства по погашению кредита ЕБРР лежат на полигоне. Как он будет погашать кредит? На каком основании вы изменили процентную ставку расщепления?» — спросил Куванычбек Конгантиев.

Ответов на свои вопросы он не услышал.

«Полигон умышленно ведут к банкротству. Вице-мэр вводит нас в заблуждение. Он должен понести ответственность за предоставление некорректной информации», — добавил нардеп, обращаясь к мэру города.

«Нигде 20 и 80 процентов не прописано. Сколько мусора поступило, столько денег и получат. Все очень просто. Ни копейки не пропало. До копеечки готов вам показать все», — заверил Эркин Исаков.

Напомним, летом 2014 года реорганизовали муниципальное предприятие «Тазалык», Бишкекский санитарный полигон вывели из его состава, и он стал самостоятельным МП.
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