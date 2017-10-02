В Кыргызстане появится вторая российская военная база? Не исключено

«Кыргызская Республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом необходимо на юге размещать военную базу. Но пока у нас нет окончательного решения с обеих сторон. Еще ведутся переговоры по этому поводу», - заявил премьер-министр КР Сапар Исаков в интервью агентству РИА-Новости.

Таким образом глава правительства ответил на вопрос журналиста о том, что «президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил ранее, что РФ могла бы разместить в Киргизии вторую военную базу у границы с Таджикистаном. Ведутся ли на эту тему переговоры с российской стороной?».

По словам Сапара Исакова, «на уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу».

Премьер-министр КР накануне завершил свой официальный визит в Россию и провел ряд встреч, в том числе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Отметим, в Канте в 2003 году открыта российская военная авиабаза. Она действует в рамках ОДКБ.