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Власть

Судей просят рассмотреть дело Канатбека Исаева прозрачно и непредвзято

Парламентская фракция «Кыргызстан» обращается к правоохранительным органам и судам с просьбой рассмотреть дело Канатбека Исаева прозрачно и непредвзято, по справедливости, в рамках закона и Конституции КР.

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В секретариате фракции отмечают большой вклад депутата в развитие демократии и парламентаризма.

Канатбек Исаев воспитывает четверых детей, является депутатом пятого и шестого созывов Жогорку Кенеша, был лидером парламентской фракции, лидером коалиции большинства ЖК.

Напомним, Канатбек Исаев задержан в минувшую субботу, 30 сентября, по подозрению в подготовке массовых беспорядков на день выборов и передан Государственному комитету национальной безопасности.
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