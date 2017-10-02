Судей просят рассмотреть дело Канатбека Исаева прозрачно и непредвзято

Парламентская фракция «Кыргызстан» обращается к правоохранительным органам и судам с просьбой рассмотреть дело Канатбека Исаева прозрачно и непредвзято, по справедливости, в рамках закона и Конституции КР.
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Канатбек Исаев воспитывает четверых детей, является депутатом пятого и шестого созывов Жогорку Кенеша, был лидером парламентской фракции, лидером коалиции большинства ЖК.
Напомним, Канатбек Исаев задержан в минувшую субботу, 30 сентября, по подозрению в подготовке массовых беспорядков на день выборов и передан Государственному комитету национальной безопасности.