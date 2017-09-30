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Власть

Лечиться будет проще. Кыргызские мигранты открыли в Москве свой медцентр

Интернет
Фото Интернет. В Москве кыргызстанцы открыли медцентр "Muras Clinic"

Кыргызские мигранты открыли в Москве медицинский центр, чтобы проще было лечиться. Участие в открытии клиники принял сегодня премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Для высокопоставленного чиновника провели экскурсию и рассказали, что есть в медцентре и какие услуги он оказывает.

Врачи особо подчеркивают, что это не просто обычная клиника. Здесь ведут прием не только узкие специалисты, есть и стационар, операционное отделение, своя лаборатория, кабинет узи-диагностики.

«Техническое оснащение позволяет в ежедневном режиме осуществлять все необходимые обследования, операции и другие процедуры. Все услуги доступны в нашей клинике благодаря новейшему оборудованию», — отметил главный врач Нуржигит Османов.
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