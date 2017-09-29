Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков пообещал, что с его приходом отношения с Россией не изменятся. Об этом он заявил сегодня на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

По его словам, сегодня кыргызско-российские отношения вышли на новый и более качественный уровень благодаря усилиям, которые предприняли президенты России Владимир Путин и Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он отметил и непосредственный вклад в хорошие отношения двух стран Дмитрия Медведева.

Сегодня мы можем уверенно говорить, что истинно стратегические и союзнические отношения присутствуют в наших делах. Сапар Исаков

«Президент нашей страны Алмазбек Атамбаев передает вам большой привет. Я хотел бы особо отметить, что наше правительство принимает все меры для реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита главы Кыргызстана в Россию. Мы придаем большое значение перспективам наших двусторонних отношений. Вы отметили, что наше правительство должно продолжить курс, который установился. Я выражаю готовность и говорю, что мы будем прикладывать и дальнейшие усилия для укрепления отношений между нашими странами», — подчеркнул Сапар Исаков.

Затем общение двух премьеров продолжилось без участия прессы. Ожидается, что главы правительств проговорят тет-а-тет в течение часа. Затем переговоры продолжатся в расширенном формате, но также за закрытыми дверями.