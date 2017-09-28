Бюджет-2018 дефицитный. Но министры говорят о дополнительных расходах

Бюджет Кыргызстана на 2018 год остается дефицитным. Однако министры заявляют о необходимости выделения им дополнительных средств. Свои претензии выразили главы Минздрава, МЧС, Минтруда и социального развития, Минобразования.

Министерству здравоохранения нужны дополнительные средства для ремонта в детском отделении онкологии. МЧС — для закупки спецтехники. Свои пожелания о дополнительных вложениях высказала глава Минобраза Гульмира Кудайбердиева.

Министр образования напомнила, что с этого года в школах Кыргызстана ввели дополнительные часы английского языка. Теперь нужно порядка 200 миллионов сомов для оплаты труда преподавателей.

Кроме того, она отметила, что в этом году открылось 96 детских садов, и просила предусмотреть средства в бюджете. Министр финансов Адылбек Касымалиев отметил, что в этом году зарплата учителям уже была повышена. Он пообещал внести дополнения по результатам первого квартала текущего года.

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова попросила предусмотреть средства для оплаты труда родителей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. На это дополнительно нужно порядка 410 миллионов сомов.

Премьер-министр Сапар Исаков признал, что идея хорошая. Но внедрить ее с 1 января 2018 года не получится. В лучшем случае вопрос решат к концу первого полугодия. Он предложил вернуться к этому вопросу позже.

Практически все руководители министерств и ведомств заявили о необходимости дополнительного финансирования. Некоторые даже упрекнули Минфин в том, что он отклоняет любые просьбы и законопроекты, касающиеся дополнительных финансов. У главы ведомства Адылбека Касымалиева был свой ответ на этот вопрос.

На следующий год дефицит бюджета составляет порядка 20 миллиардов сомов. На эту сумму у нас предусмотрены внутренние и внешние источники покрытия. Если будут какие-то дополнительные расходы, мы должны найти для них источники. Адылбек Касымалиев

«Если не найдем, то мы не должны допускать такие расходы. Нам надо найти какие-то пути решения вопроса или же сократить некоторые наши расходы», — заключил он.

Сапар Исаков пообещал, что кабмин будет искать дополнительные источники средств. Как только деньги найдут, запрашиваемые ведомствами финансы выделят. Он попросил руководителей немного подождать.