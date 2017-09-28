Заседание правительства перенесли на вечер после ожидания в 2,5 часа. Члены правительства во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым находились на заседании парламента.

Премьер-министр Сапар Исаков попросил у присутствующих на заседании прощения.

«Я был приглашен на заседание парламента. Мы там обсуждали вопрос границ. Ратификация договора о границе прошла. Это хорошая новость. В ближайшее время президент подпишет нужные законы. Я еще раз прошу прощения. Но в 14.30 сегодня прилетают наши спортсмены. Наша команда заняла на Азиатских играх восьмое место. Поэтому я хотел бы попросить прощения и перенести заседание на 18.00, потому что за час мы не успеем рассмотреть вопрос бюджета», — заключил Сапар Исаков.

Напомним, сегодня депутаты ратифицировали в трех чтениях соглашение о кыргызско-узбекской границе.