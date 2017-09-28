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Власть

Президент Атамбаев о соблазне чиновников и религиозных деятелей

«Радикализация имеет благодатную почву прежде всего там, где нет прозрачных механизмов смены элит и власти, где многие годы правят коррупционные и авторитарные режимы», — сказал президент Алмазбек Атамбаев на международной конференции «Ислам в современном светском государстве», которая проходит в Бишкеке.

По его словам, истинный ислам содержит большой потенциал строительства мира и согласия в обществе, объединения людей на основе общечеловеческих ценностей, терпимости. Средства массовой информации демонизируют ислам, искажают его истинную суть, показывают его в свете угрозы.

Не ислам является причиной сегодняшних проблем и жестоких столкновений во многих странах мира, а геополитические игры, социальная несправедливость и экстремисты всех мастей, часто прикрывающиеся именем ислама.

Алмазбек Атамбаев

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Как отметил глава государства, «наша задача — избегать крайностей».

«Надо быть готовыми дать отпор провокаторам, спекулирующим на исламе. Но при этом необходимо искать мягкие, «умные» и эффективные методы.

Надо избегать соблазна идти путем запретов и подавления инакомыслия. Этот соблазн часто возникает и у государственных чиновников, и у религиозных деятелей», — сказал он.

По словам главы государства, 90 процентов населения Кыргызстана относят себя к мусульманам, и для страны очень важно наладить взаимодействие государства и представителей религиозных общин.

«Мы предлагаем создать постоянно действующую международную площадку в Бишкеке для продолжения нашего диалога, обмена опытом и обсуждения вопросов взаимодействия государства и религии, противодействия радикализму и экстремизму», — сказал Алмазбек Атамбаев.
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