Алмазбек Атамбаев: Необходимо преодолеть догматическое отношение к исламу

«Сегодня, в XXI веке, возникла необходимость преодоления догматического и поверхностного отношения к исламу, использования рационального ислама для развития науки, культуры и гуманизации общества», — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на открытии международной конференции «Ислам в современном светском государстве», которая проходит в Бишкеке.

Глава государства отметил, что преимущество светского государства состоит в его способности создать и сохранять баланс интересов представителей разных религиозных общин, а также неверующих.

В мире идет процесс переосмысления роли и места религии. Под воздействием современных вызовов возникают новые формы взаимодействия государства и религии. Алмазбек Атамбаев

Глава государства отметил, что ценности ислама в современных условиях дают возможность гармоничного развития религии в светских государствах, не противопоставляя религиозные каноны законодательству стран.

«Ислам — это целый мир, - сказал Алмазбек Атамбаев, - он включает и доктрину, и поведение человека, его влияние на общество огромно. В некоторых странах ислам - это больше чем религия, это образ жизни со своими особенностями, спецификой».

Некоторые миссионеры и организации, осуществляя свою деятельность в государствах с другим историко-культурным контекстом, целенаправленно навязывают свой образ жизни, элементы своей культуры под видом «чистого» ислама. Алмазбек Атамбаев

В конференции «Ислам в современном светском государстве» принимают участие представители более 15 стран.