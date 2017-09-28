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Власть

Договор о кыргызско-узбекской границе: депутаты спорят, как обсуждать документ

Ратификацию Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в Бишкеке, рассмотрят сегодня в парламенте в режиме второго чтения.

Мнения народных избранников разделились. Прозвучало предложение обсудить вопрос в открытом режиме, поскольку при «закрытом рассмотрении возникает очень много вопросов». Однако часть депутатов поддержала обсуждение за закрытыми дверями.

Договор ратифицирован ранее в первом чтении. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил своего коллегу Алмазбека Атамбаева посетить РУз с визитом. Стороны могут подписать итоговый договор по границе. 
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