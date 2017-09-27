Алмазбек Атамбаев поручил сделать пенсионную систему более справедливой

Алмазбек Атамбаев поручил председателю Социального фонда Тенизбеку Абжапарову пересмотреть нормы назначения и индексации базовой части пенсии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
По его данным, председатель Соцфонда рассказал главе государства о текущем состоянии пенсионного обеспечения, финансировании пенсий, уровне поступления страховых взносов и вопросах администрирования их сбора.
Президент Алмазбек Атамбаев поручил пересмотреть нормы назначения и индексации базовой части пенсии и внести соответствующие предложения.
Глава государства отметил, что принимаемые меры должны сделать пенсионную систему более справедливой, и поручил обеспечить исполнение социальных обязательств перед пенсионерами своевременно и в полном объеме, сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.