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Власть

Алмазбек Атамбаев поручил сделать пенсионную систему более справедливой

Алмазбек Атамбаев поручил председателю Социального фонда Тенизбеку Абжапарову пересмотреть нормы назначения и индексации базовой части пенсии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев принял председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова

По его данным,  председатель Соцфонда рассказал главе государства о текущем состоянии пенсионного обеспечения, финансировании пенсий, уровне поступления страховых взносов и вопросах администрирования их сбора.

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Тенизбек Абжапаров также рассказал о механизмах предстоящего повышения пенсий, средний размер которых увеличится на 520 сомов и составит 5 тысяч 517 сомов. По его информации, перерасчет пенсий 627 тысяч пенсионеров завершен и со 2 октября начнется финансирование повышенных размеров пенсий.

Президент Алмазбек Атамбаев поручил пересмотреть нормы назначения и индексации базовой части пенсии и внести соответствующие предложения.

Глава государства отметил, что принимаемые меры должны сделать пенсионную систему более справедливой, и поручил обеспечить исполнение социальных обязательств перед пенсионерами своевременно и в полном объеме, сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
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