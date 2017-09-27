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Власть

Депутат обвинил журналистов в том, что в Кыргызстан не идут инвесторы

Депутат Дастан Бекешев обвинил журналистов в том, что в Кыргызстан не идут инвесторы. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Жогорку Кенеш заслушивает отчет Фонда по управлению государственным имуществом относительно продажи ЗАО «Альфа Телеком» и коттеджей, принадлежащих Бакиеву.

По информации ФУГИ, MegaCom пять раз выставляли на аукцион, но никто не подал заявки на участие. Через метод прямой продажи заявка поступила от гражданки России. Комиссия изучила ее и приняла решение вести переговоры.

«Почему к нам не идут инвесторы? Потому что они знают, что ГКНБ будет проверять, Генеральная прокуратура, Жогорку Кенеш на палату вынесет. Сейчас журналисты начнут писать. Конечно, после этого никто не возьмет компанию. Тем более есть риски по судебным искам», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, Елена Нагорная, готовая купить MegaCom, — крупнейший импортер кофе и чая из Африки.
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