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Власть

Сапар Исаков считает: стоимость строительства школ в Узгенском районе завышена

Стоимость строительства школ в Узгенском районе завышена. Об этом заявил премьер-министр Сапар Исаков в ходе ознакомления с социальными объектами района, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, премьер поручил в недельный срок разобраться с целевым использованием выделенных средств на строительство школы и расчетами при составлении проектно-сметной документации в селе Ак-Терек Узгенского района.

Строительство объекта начато в 2016 году. Работы практически завершены, осталось достроить спортивный зал, котельную и провести отделочные работы. Из предусмотренных 66 миллионов сомов на строительство выделено 45.

Премьер-министр обратил внимание на изначально завышенную стоимость строительства, так как смета при возведении аналогичных школ в соседних районах значительно меньше.

Затем глава правительства ознакомился с проектом строительства двухэтажной средней школы в селе Корбу-Таш Узгенского района за 50 миллионов сомов.

«Стоимость определенно завышена. Необходимо пересмотреть проектно-сметную документацию. При строительстве особое внимание надо обратить на качество выполняемых работ и благоустройство прилегающей территории, так как школа расположена в местности, где в почве преобладает глина. При выпадении осадков это будет создавать большие неудобства для учащихся», — подчеркнул он.
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