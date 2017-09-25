Премьер-министр на юге. Инспектирует строительство больниц и школ

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков отправился в рабочую поездку на юг республики. Он инспектирует строительство школ и больниц в Чон-Алайском районе Ошской области, где весной произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина осмотрел среднюю школу имени В.Ленина в селе Кара-Мык, построенную в 1985 году и рассчитанную на 610 ученических мест. С момента постройки в школе не было капитального ремонта: деньги из местного бюджета выделяются только на текущий. Изучив ситуацию, Сапар Исаков поручил произвести капитальный ремонт в учреждении.

Премьер-министр осмотрел и ход строительства участковой больницы в Кара-Мыке на 15 мест. Пока здесь только возведены стены и установлены плиты перекрытия, ведутся электромонтажные работы. Госорганам Сапар Исаков поручил побыстрее достроить больницу и сдать ее в эксплуатацию.

В селе Кулчу строят двухэтажную школу на 150 мест. Объект возведен только наполовину. Здесь также поручено ускорить работы. А вот после осмотра строящегося спортзала в селе Чак глава правительства поручил закончить объект до января 2018 года и заодно произвести косметический ремонт наружной части школы, облагородить прилегающую территорию.

Еще одну школу — в селе Кашка-Суу — строят с 2015 года. Денег на возведение здания на 375 мест не хватает. Школьники села учатся в аварийной школе. Премьер-министр поручил обеспечить поэтапное выделение средств для завершения строительных работ, уделить особое внимание их качеству и сдать объект к началу 2018/2019 учебного года.

«Премьер-министр, учитывая климатические условия Чон-Алайского района Ошской области, акцентировал особое внимание на необходимости скорейшего завершения строительства и реконструкции социальных и образовательных объектов района», — прокомментировали в пресс-службе правительства.