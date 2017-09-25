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Власть

Президент принял генпрокурора. Обсуждали нарушения при агитации

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял сегодня генерального прокурора Индиру Джолдубаеву. Стороны обсуждали нарушения при агитации. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Индира Джолдубаева рассказала президенту, что по озвученным и опубликованным в СМИ и социальных сетях фактам нарушений идут проверки. В том числе проверяют, нет ли подкупа избирателей и применения административного ресурса.

Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре усилить надзор за соблюдением законности в период проведения президентских выборов и принимать жесткие меры при выявлении нарушений избирательного законодательства.
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