Алмазбеку Атамбаеву рассказали о подготовке к выборам

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров и председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказали Алмазбеку Атамбаеву о подготовке к выборам. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, в ходе встречи глава государства проинформирован о проводимой работе по подготовке предстоящих президентских выборов, принимаемых мерах совершенствования работы по организации и проведению выборов, материального обеспечения предстоящих выборов, в том числе оснащения соответствующим техническим оборудованием.

Президент отметил, что необходимо оперативно реагировать на сообщения о применении административного ресурса и подкупе голосов избирателей и в случае выявления подобных фактов принимать в отношении виновных все предусмотренные законодательством меры.

«Эти выборы имеют историческое значение для Кыргызстана, для стабильности страны и ее дальнейшего устойчивого развития. Поэтому особо важно обеспечить проведение максимально прозрачных и чистых выборов, создав все условия для демократичной и открытой конкуренции, чтобы результаты выборов, которые будут определены народом, не вызывали никаких сомнений ни у граждан страны, ни у участников избирательной кампании», — сказал Алмазбек Атамбаев.