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Власть

Попытка номер два. Депутаты рассматривают договор о границе с Узбекистаном

Фото ИА «24.kg». Заседание Жогорку Кенеша по кыргызско-узбекской границе проходит в закрытом режиме

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают в закрытом режиме ратификацию договора о кыргызско-узбекской границе. Первая попытка принять документ провалилась из-за отсутствия кворума.

Сегодня на заседании регистрацию прошли 87 депутатов. В зале присутствовала большая часть из них. Представляет договор правительство практически в полном составе. Презентовать документ будет лично премьер-министр страны Сапар Исаков.

В начале заседания депутат Дастан Бекешев предложил сделать его частично открытым. Он считает, что вполне возможно представить общественности доклад о границе, а вот отвечать на вопросы предложили без участия прессы.

Однако депутаты не согласились с таким предложением. За то, чтобы сделать заседание полностью закрытым, проголосовали 72 депутата, против — 14.
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