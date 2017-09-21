Попытка номер два. Депутаты рассматривают договор о границе с Узбекистаном

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают в закрытом режиме ратификацию договора о кыргызско-узбекской границе. Первая попытка принять документ провалилась из-за отсутствия кворума.

Сегодня на заседании регистрацию прошли 87 депутатов. В зале присутствовала большая часть из них. Представляет договор правительство практически в полном составе. Презентовать документ будет лично премьер-министр страны Сапар Исаков.

В начале заседания депутат Дастан Бекешев предложил сделать его частично открытым. Он считает, что вполне возможно представить общественности доклад о границе, а вот отвечать на вопросы предложили без участия прессы.

Однако депутаты не согласились с таким предложением. За то, чтобы сделать заседание полностью закрытым, проголосовали 72 депутата, против — 14.