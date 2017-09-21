МИД Кыргызстана призвал КНДР отказаться от ядерных испытаний

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев выразил глубокую озабоченность в связи с проведенным 3 сентября Корейской Народно-Демократической Республикой ядерным испытанием, а также призывал КНДР незамедлительно отказаться от любых дальнейших испытаний и присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, вчера в Нью-Йорке в рамках 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась конференция государств, ратифицировавших договор.

В своем выступлении Эрлан Абдылдаев отметил, что Кыргызстан привержен целям глобального разоружения и предотвращения распространения оружия массового уничтожения и является активным сторонником мира, свободного от ядерного оружия.