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Власть

Депутаты заступились за Садыра Жапарова. Просят отпустить его на похороны отца

Депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов обратился к представителям президента и правительства в парламенте с просьбой обратить внимание на вопрос Садыра Жапарова.

«Судебные разбирательства завершились во второй инстанции. У кыргызов говорят, что человек должен хотя бы похоронить отца. Чыныбай Акунович (спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков. — Прим. ИА «24.kg»), прошу дать протокольное поручение. Смерть — вне политики. Прошу обеспечить возможность, чтобы Садыр Жапаров мог похоронить отца», — обратился Талант Мамытов.

Напомним, накануне ГСИН и Верховный суд не смогли решить, кому из них дано право отпустить Садыра Жапарова на похороны отца.
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