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Власть

Алмазбек Атамбаев наградил Генерального секретаря ООН орденом «Достук»

Фото отдела информационной политики аппарата президента КР. Встреча Алмазбека Атамбаева с Антониу Гутеррешем

Алмазбек Атамбаев за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Организацией Объединенных Наций наградил Генерального секретаря организации Антониу Гутерреша орденом «Достук». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, накануне президент КР Алмазбек Атамбаев встретился с Антониу Гутеррешем в рамках участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства поблагодарил систему ООН и лично Генерального секретаря за оказываемую стране поддержку.

Антониу Гутерреш с теплотой вспомнил свой визит в Кыргызстан, отметив, что ООН высоко оценивает отношения со страной, являющейся важным партнером ООН и во многих аспектах — примером для многих стран мира. 

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Кыргызстана с системой ООН.
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