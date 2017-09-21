Алмазбек Атамбаев наградил Генерального секретаря ООН орденом «Достук»

Алмазбек Атамбаев за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Организацией Объединенных Наций наградил Генерального секретаря организации Антониу Гутерреша орденом «Достук». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, накануне президент КР Алмазбек Атамбаев встретился с Антониу Гутеррешем в рамках участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства поблагодарил систему ООН и лично Генерального секретаря за оказываемую стране поддержку.

Антониу Гутерреш с теплотой вспомнил свой визит в Кыргызстан, отметив, что ООН высоко оценивает отношения со страной, являющейся важным партнером ООН и во многих аспектах — примером для многих стран мира.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Кыргызстана с системой ООН.