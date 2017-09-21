Атамбаев: Вместе мы сможем построить мир на основе диалога, а не санкций

«Только вместе мы сможем построить мир, ориентированный на культурное многообразие; мир, в основе которого диалог, а не санкции; мир, опирающийся на превентивные меры и высокую ответственность; мир, где никто не будет позабыт и оставлен позади», — сказал Алмазбек Атамбаев в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

В начале речи президент выразил соболезнования народу Мексики в связи с разрушительным землетрясением.

«Несмотря на влияние мирового экономического и финансового кризиса, падение цен на энергоносители и санкционное противостояние мировых держав, ВВП Кыргызской Республики все последние годы стабильно растет, а кыргызский сом является одной из самых устойчивых валют среди стран СНГ», — отметил президент.

«Мы начали настоящую, системную борьбу с коррупцией, начали чистку органов государственного управления от этого зла, особенно в высших эшелонах власти. В нашей стране больше нет привилегированных кругов или неприкасаемых лиц, как это было всего 6-7 лет назад», — говорится в обращении.

Мир, согласие и стабильность — вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна меняется на глазах. Кыргызская Республика является первой и единственной страной в постсоветской Центральной Азии с парламентской демократией. Алмазбек Атамбаев

По словам президента, международные организации, включая ООН, признают Кыргызстан как одно из самых свободных и стабильных государств с сильным гражданским обществом на евразийском континенте.

«Особым достижением считаем внедрение новой модели избирательного процесса с использованием современных биометрических технологий для идентификации избирателей и обеспечения автоматического подсчета голосов избирателей, которая уже показала свою состоятельность в ходе парламентских выборов 2015 года и на референдуме 2016 года», — отметил глава государства.

«Я верю, что в скором будущем КР станет экономически развитой, социально благополучной и безопасной страной с развитым агропромышленным комплексом и промышленностью. Страной безопасной и благоприятной для проживания и устойчивого туризма, участницей Горного партнерства, учитывая уникальную природу и историко-культурные памятники Великого Шелкового пути. Страной здоровых, образованных, культурных, свободных и благополучных людей. Страной справедливой и ответственной власти», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент уверен, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является взаимовыгодное использование водно-энергетических ресурсов.

«Ограниченность водных ресурсов рано или поздно приведет к пониманию, что вода — это экономический ресурс, который требует разумного использования. Хотел бы особо отметить, что вопросы водопользования в Центральной Азии могут и должны решаться только самими государствами региона путем открытого диалога с учетом интересов и потребностей всех сторон», — отметил он.

Алмазбек Атамбаев считает, что международное сообщество должно активнее бороться с терроризмом и экстремизмом и связанными с ними такими явлениями, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег.

Только сообща и только совместными усилиями можно эффективно противостоять угрозе терроризма и экстремизма. Алмазбек Атамбаев

«Кыргызстан решительно осуждает насилие, которому подвергается этническое меньшинство в Мьянме и убедительно призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации», — сказал глава государства.

Президент добавил, что всех объединяет стремление сохранить мир и согласие на Земле, а для этого необходимо обеспечить равные условия и возможности развития каждой страны, чтобы «никто не был оставлен позади», наедине со своими бедами и проблемами.