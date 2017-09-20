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Власть

Ратификацию договора по границе с Узбекистаном перенесли на завтра

Ратификацию договора по границе с Узбекистаном перенесли на завтра. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Сегодня нам только показали карту, юридически кворум есть, но вы сами видели, что в зале заседания присутствует не больше 20-30 депутатов», — сказал парламентарий.

Напомним, сегодня на повестке Жогорку Кенеша стоял вопрос ратификации договора между Кыргызстаном и Узбекистаном о совместной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в Бишкеке на пленарном заседании. Депутатами он рассматривался в закрытом режиме.

Представителей СМИ попросили удалиться из зала заседаний.
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