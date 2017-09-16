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Власть

Владимир Путин рассказал о многообещающем будущем Кыргызстана

«У Кыргызстана интересное и многообещающее будущее, если иметь в виду талант и трудолюбие кыргызского народа и возможности земли кыргызской, минеральные ресурсы», — заявил в интервью журналисту Сыягуль Караман президент России Владимир Путин.

По его словам, у «Газпрома» большие планы по развитию энергетики. «Мы в ближайшие годы, если будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Кыргызстана, можем довести газификацию процентов до 60. «Газпром» намерен вложить до 100 миллиардов рублей», — рассказал президент России.

На вопрос, удалось ли Алмазбеку Атамбаеву завоевать доверие у внешних политических игроков, заставить их считаться с Кыргызстаном и вести диалог на равных, Владимир Путин ответил: «Думаю, да. Может, не все и не всем нравится то, что он делает. Но все относятся к нему как к очень серьезному человеку. Именно в силу того, что у него слова с делом не расходятся. Думаю, и Кыргызстан от этого выигрывает, к стране относятся как к серьезному партнеру».

Владимир Путин отметил, что между Кыргызстаном и Россией сложились «очень хорошие» отношения. Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров КР, 23 процента товарооборота которой приходится на РФ.

Президент России вспомнил и о Великой Отечественной войне, объединившей народы кровью. «Мы все боролись за наше общее Отечество. Бывшие народы СССР многое отдали, положили на алтарь Победы. Действующий президент Кыргызстана на этот счет и песни пишет. На мой взгляд, очень талантливо, интересно, красиво. У нас даже демонстрируют это по центральным каналам российского телевидения», — рассказал Владимир Путин.

«Но это не все, что нас объединяет. Много и родственных связей, личных, дружеских, все больше хозяйственных. Импорт из Кыргызстана сельхозпродукции, фруктов, овощей вырос в 2,3 раза», — добавил он.
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