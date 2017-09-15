Парламент Кыргызстана по числу женщин-депутатов занял 100-е место в мире

Согласно Inter-Parliamentary Union (IPU), среднее число женщин в парламентах во всем мире едва превышает 23 процента.

Кыргызстан в этом рейтинге занимает 100-е место. В Жогорку Кенеше из 120 депутатов 23 женщины (19,2 процента).

Лидером среди стран Евразийского экономического союза является Беларусь — 28-е место. В парламенте 110 депутатов, 38 из них женщины (34,5 процента).

Казахстан занимает 57-е место. Из 107 депутатов 29 — представительницы слабого пола (27,1 процента).

Россия занимает 127-е место. Из 450 народных избранников только 71 женщина (15,8 процента).

По количеству женщин-депутатов Россию опередили даже Таджикистан и Узбекистан, которые занимают 102-е и 122-е места.

Первое место в рейтинге занимает Руанда (61,3 процента), второе — Боливия (53,1 процента), третье — Куба (48,9 процента).