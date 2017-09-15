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Власть

Сотрудникам правоохранительных органов обещают повысить зарплату

«В настоящее время есть проект закона о несении службы в правоохранительных органах, где предусматривается повышение зарплаты и социальной защищенности сотрудников. Это потребует финансовых средств из казны. Учитывая возможности бюджета, будем поэтапно решать эти задачи», — рассказал сегодня журналистам вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

«За последние пять лет мы сумели выстроить эффективную систему правоохранительных органов, армию. Наконец-то мы можем сказать, что у нас есть армия. Та забота и поддержка, которая оказывается со стороны государства и правительства в отношении правоохранительных органов, уже дает свои результаты. Эффективность работы мы оцениваем достаточно высоко. Мы и социальное жилье строим для силового блока», — сказал он.

Если раньше кыргызстанцы от армии бегали, то сейчас устроиться не могут, отметил Темир Джумакадыров.
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