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Власть

Парламент Кыргызстана разрешил трансформацию пашни под строительство дорог

Парламент Кыргызстана разрешил трансформацию пашни под строительство дорог. Поправки в Закон «О введении моратория на перевод орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» приняли в третьем чтении.

«С резким увеличением количества автотранспорта возникла необходимость строительства новых дорог и мостов в крупных городах Кыргызстана. Это создаст предпосылки для устранения пробок и развития инфраструктуры», — говорится в справке-обосновании.

Сегодня мораторий не распространяется в том числе на трансформацию орошаемых земель пашни в земли под кладбища, строительство общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, военных, пограничных объектов и застав, малых и крупных электроэнергетических производственных мощностей, газовых трубопроводов и сооружений, индустриально-логистических центров, промышленных объектов.

В список включили также строительство дорог и мостов.

Закон направят на подпись президенту.
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