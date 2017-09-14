Парламент Кыргызстана разрешил трансформацию пашни под строительство дорог. Поправки в Закон «О введении моратория на перевод орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» приняли в третьем чтении.

«С резким увеличением количества автотранспорта возникла необходимость строительства новых дорог и мостов в крупных городах Кыргызстана. Это создаст предпосылки для устранения пробок и развития инфраструктуры», — говорится в справке-обосновании.

Сегодня мораторий не распространяется в том числе на трансформацию орошаемых земель пашни в земли под кладбища, строительство общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, военных, пограничных объектов и застав, малых и крупных электроэнергетических производственных мощностей, газовых трубопроводов и сооружений, индустриально-логистических центров, промышленных объектов.

В список включили также строительство дорог и мостов.

Закон направят на подпись президенту.