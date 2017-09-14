Вопреки регламенту. Как депутаты голосуют за отсутствующих коллег

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня проголосовали более чем по десяти ранее рассмотренным законопроектам. Ряд документов приняли в первом, а часть — во втором и третьем чтении.

Всего зарегистрировалось более 70 народных избранников, однако в зале присутствовало меньше. Некоторые депутаты голосовали за отсутствующих. Несколько раз число проголосовавших депутатов не совпадало с числом зарегистрированных, поэтому вопрос ставили на переголосование.

По регламенту Жогорку Кенеша компьютеры отсутствующих депутатов должны отключать. Передавать право голоса другому нардепу запрещено.

Председательствовавшая вице-спикер Алтынай Омурбекова отказалась комментироватьповедение нардепов, голосующих за других. «Для начала мне нужно уточнить регламент», — призналась она.

Аналогичные ситуации возникали в парламенте и ранее. Принятые в таком случае решения можно опротестовать, говорил депутат Дастан Бекешев.