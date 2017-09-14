На заседании Жогорку Кенеша осталось 17 депутатов. Обсуждают «Кумтор»

На заседании Жогорку Кенеша осталось 17 депутатов, а зарегистрировано 70, сообщил сегодня депутат Курманкул Зулушев.

На повестке дня новое соглашение по «Кумтору», подписанное правительством Кыргызстана и канадским инвестором в лице Centerrа.

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«На комитет приходил премьер-министр, а на заседание не пришел. Предлагаю приостановить обсуждение», — сказал нардеп.

Депутат Кожобек Рыспаев отметил, что члены кабмина уже пришли, поэтому нужно заслушать информацию.

Ранее правительство Кыргызстана представило депутатам Жогорку Кенеша информацию об итогах переговоров с компанией «Центерра Голд Инк.» по улучшению экологической ситуации в районе рудника «Кумтор» и урегулированию экологических судебных споров.