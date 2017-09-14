Секретом карьерного продвижения поделился Кубанычбек Кулматов

Депутат парламента Алтынбек Сулайманов поинтересовался сегодня на заседании у Кубанычбека Кулматова секретом продвижения по карьерной лестнице.

Секрет один – надо работать. Кубанычбек Кулматов

«С Таможенной службы никто меня не увольнял, я сам написал заявление. Мы действительно тогда подустали. Достигли высоких результатов. Советником президента я был всего один месяц. Что касается работы в мэрии, мы написали стратегию развития города и начали ее осуществлять. По любой проблеме в городе сейчас есть проект — и по мусору, и по освещению», — сказал Кубанычбек Кулматов.

«Мы ни разу не приходили в Жогорку Кенеш и не просили перераспределить средства, ни одного тыйына из республиканского бюджета не было предоставлено Бишкеку. Результаты есть и в работе Российско-Кыргызского фонда развития. То, что часто говорят «эрке бала», думаю, неуместно», — добавил он.

Парламент рассматривает кандидатуру Кулматова на должность главы Нацбанка. Ранее он возглавлял Российско-Кыргызский фонд развития, Государственную таможенную службу, был мэром Бишкека, работал советником президента и полномочным представителем правительства в Чуйской области.