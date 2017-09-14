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Власть

142 миллиона сомов направили не на развитие госязыка, а чтобы его убить

Около 500 миллионов сомов выделено на развитие государственного языка, но освоено всего 142 миллиона, сообщил сегодня на заседании парламента депутат Рыскелди Момбеков.

«142 миллиона ушли не на развитие госязыка, а на то, чтобы его убить. Надо создать депутатскую комиссию и выяснить, куда, кому и сколько выдали средств. Большинство выделили Минкультуры и Кыргызской академии образования, а Нацкомиссия по развитию госязыка получила всего около 2-3 миллионов сомов», - возмутился нардеп.

Он отметил, что Минобразования возглавлял человек, который не владеет госязыком. «Есть Галина Василькова, она сама русская, но преподает кыргызский язык в КРСУ. Вот ее надо посадить на эту должность. Тогда бы была задета гордость кыргызов, тогда бы они начали учить язык», - добавил Рыскелди Момбеков.
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