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Власть

В парламенте рассказали о беспределе в судебной системе

Сегодня на заседании парламента депутат Наталья Никитенко рассказала о беспределе в судебной системе.

«Большинство граждан страны, которые сталкивались с такими проблемами, знают, что очень много решений выносятся за деньги. Но есть и ноу-хау, когда за деньги преследуют политические интересы», - сказала она.

«Когда мы говорим о политической подоплеке, есть тому конкретные подтверждения и факты. Преследуя политинтересы, некоторые судьи не останавливаются ни перед чем, в том числе ни перед нарушениями норм о правах человека, Трудового кодекса, семейного», - возмутилась Наталья Никитенко.
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