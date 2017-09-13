Эдвард Джемайель: Соглашение по Кумтору увеличит приток инвестиций в Кыргызстан

«Соглашение с Centerra Gold послужит увеличению прямых иностранных инвестиций», — заявил глава миссии Международного валютного фонда Эдвард Джемайель на встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Сообщается, что глава камбина обсудил с МВФ реализацию программ экономических и социальных реформ. Премьер-министр отметил, что приоритетная задача правительства — эффективная реализация программы «Жаны доорго кырк кадам» («40 шагов в новую эпоху») и продвижение высокотехнологичных проектов по цифровой трансформации и построению открытого государства «Таза коом».

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«Программы амбициозные, но реалистичные. Шаг за шагом будут внедряться механизмы, облегчающие условия получения государственных услуг и в целом улучшающие жизнь наших граждан. Мы планируем максимально оптимизировать расходы государства и снижать коррупционные риски через цифровизацию отношений общества и государства. За счет этого мы отрегулируем существующие разрывы в бюджете. В 2018 году наше правительство станет цифровым», — сказал Сапар Исаков.

Эдвард Джемайель отметил, что бизнес и инвесторы с воодушевлением восприняли новость о недавно подписанном соглашении правительства Кыргызстана с Centerra Gold по улучшению экологической ситуации в районе рудника «Кумтор».

«Это важный шаг вперед и хороший сигнал для инвесторов. Мы уверены, он послужит увеличению прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем мы готовы поддержать новое правительство в достижении целей по улучшению макроэкономической ситуации, бизнес-климата и реализации структурных реформ. Мы также выражаем готовность в сотрудничестве по национальным программам «Жаны доорго кырк кадам» и «Таза коом», — заключил Эдвард Джемайель.