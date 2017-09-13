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Власть

СДПК и «Республика — Ата Журт» продолжают спорить из-за выборов в Кара-Суу

Депутаты от фракций СДПК и «Республика — Ата Журт» продолжают выяснять отношения из-за выборов в Кара-Суу. Спор между депутатами произошел сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Мирлан Жеенчороев попросил дать ему слово, чтобы ответить на выступление Искендера Матраимова. Однако коллеги не поддержали его. Представитель «РАЖ» хотел рассказать о нарушениях, которые имели место в ходе местных выборов.

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«Фракция «РАЖ» проигнорировала утреннее заседание. Никто не пришел. А теперь услышали и прибежали. Нужно вовремя приходить на заседания. Предлагаю запретить до выборов любые выступления по избирательному процессу», — сказала она.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова возмутилась, почему депутаты не могут обсудить этот вопрос. «Мы хотим обсудить вопрос проведения выборов. Может, создать депутатскую комиссию. ЦИК закрывает глаза на нарушения. Почему мы не можем в парламенте рассмотреть нарушения?» — задалась она вопросом.

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков закрыл обсуждение, тем самым остановив спор.
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