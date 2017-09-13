12:12
+20
USD 68.60
EUR 82.03
RUB 1.20
Власть

Кыргызстан пошел по демократическому пути в отношении русского языка

Ни одна страна Центральной Азии, кроме Кыргызстана, не пошла по демократическому пути по отношению к русскому языку. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Нацкомиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

По его словам, в Казахстане вопрос решили тоталитарно, в Узбекистане и вовсе такой вопрос не возник. Кыргызстан же пошел по демократическому пути.

Депутаты поинтересовались, намерен ли Кыргызстан перейти на латиницу, как Казахстан. Назаркул Ишекеев отметил, что это затратный процесс и пока такую возможность не рассматривают.

Ранее президент страны Алмазбек Атамбаев заявил, что не поддерживает идею перехода кыргызского алфавита на латиницу.

«Когда кто-то говорит, что надо на латиницу перейти или другие вещи: если на то пошло, нам надо не отрекаться от того, что мы имеем. А если и куда-то переходить, то у нас была своя письменность, если на то пошло. У нас была руническая письменность — битик, самая подходящая на кыргызском, но нам надо спокойно сохранить кириллицу», — говорил президент страны.
Ссылка:
просмотров: 348
Версия для печати
Популярные новости
Об&nbsp;истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Штрафы за&nbsp;нарушение ПДД до&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов внесли на&nbsp;рассмотрение парламента Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента
Демарш? Фракция &laquo;Республика&nbsp;&mdash; Ата Журт&raquo; проигнорировала присягу правительства Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-7 сентября
Бизнес
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области