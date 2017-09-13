Кыргызстан пошел по демократическому пути в отношении русского языка

Ни одна страна Центральной Азии, кроме Кыргызстана, не пошла по демократическому пути по отношению к русскому языку. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Нацкомиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

По его словам, в Казахстане вопрос решили тоталитарно, в Узбекистане и вовсе такой вопрос не возник. Кыргызстан же пошел по демократическому пути.

Депутаты поинтересовались, намерен ли Кыргызстан перейти на латиницу, как Казахстан. Назаркул Ишекеев отметил, что это затратный процесс и пока такую возможность не рассматривают.

Ранее президент страны Алмазбек Атамбаев заявил, что не поддерживает идею перехода кыргызского алфавита на латиницу.

«Когда кто-то говорит, что надо на латиницу перейти или другие вещи: если на то пошло, нам надо не отрекаться от того, что мы имеем. А если и куда-то переходить, то у нас была своя письменность, если на то пошло. У нас была руническая письменность — битик, самая подходящая на кыргызском, но нам надо спокойно сохранить кириллицу», — говорил президент страны.