12:12
+20
USD 68.60
EUR 82.03
RUB 1.20
Власть

В Конституции Кыргызстана опять нашли ошибки

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибки в Конституции Кыргызстана. Об этом он сообщил сегодня на заседании.

По его словам, в тексте гимна, напечатанного в Основном законе, вместо «өркүндөй» написано «үркүндөй». «В каждом припеве повторяется эта ошибка. Если в официальном издании допущены такие ошибки, о чем мы можем дальше говорить», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Он передал брошюру чиновникам Национальной комиссии по государственному языку.

Ранее ошибки были выявлены тоже депутатом от фракции «Бир Бол» Чолпон Джакуповой.

Читайте по теме
Законопроект об изменении Конституции перевели на госязык с ошибками

29 сентября 2016 года на заседании она сообщила, что законопроект об изменении Конституции перевели на госязык с ошибками, отметив, что обе версии проекта — на русском и кыргызском языках — разительно отличаются друг от друга. 

О выявленных ошибках ранее сообщал и депутат Каныбек Иманалиев.
Ссылка:
просмотров: 666
Версия для печати
Материалы по теме
Чыныбай Турсунбеков: Кыргызстан хромает в изучении кыргызского языка
В Кыргызстане прекращена проверка закона о гарантиях деятельности президента
Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции
Закон о выборах президента и парламента приводят в соответствие с Конституцией
«Ата Мекен» просит депутатов рассмотреть дату выборов президента Кыргызстана
Эксперт посоветовал Саляновой и Шыкмаматову внимательнее читать закон о выборах
«Ата Мекен» вводит общественность в заблуждение относительно выборов президента
Лидер СДПК не в курсе того, что выборы президента должны пройти 27 августа
Жители Турции выбрали президентскую форму правления
Президент Казахстана отказался от референдума по изменению Конституции
Популярные новости
Об&nbsp;истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Штрафы за&nbsp;нарушение ПДД до&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов внесли на&nbsp;рассмотрение парламента Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента
Демарш? Фракция &laquo;Республика&nbsp;&mdash; Ата Журт&raquo; проигнорировала присягу правительства Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-7 сентября
Бизнес
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области