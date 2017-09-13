В Конституции Кыргызстана опять нашли ошибки

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибки в Конституции Кыргызстана. Об этом он сообщил сегодня на заседании.

По его словам, в тексте гимна, напечатанного в Основном законе, вместо «өркүндөй» написано «үркүндөй». «В каждом припеве повторяется эта ошибка. Если в официальном издании допущены такие ошибки, о чем мы можем дальше говорить», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Он передал брошюру чиновникам Национальной комиссии по государственному языку.

Ранее ошибки были выявлены тоже депутатом от фракции «Бир Бол» Чолпон Джакуповой.

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29 сентября 2016 года на заседании она сообщила, что законопроект об изменении Конституции перевели на госязык с ошибками, отметив, что обе версии проекта — на русском и кыргызском языках — разительно отличаются друг от друга.

О выявленных ошибках ранее сообщал и депутат Каныбек Иманалиев.