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Власть

Выдвижение Владимира Путина на пост президента России пройдет в два этапа

Стратегия президентской кампании, которую разрабатывает политический блок Кремля, почти готова. В администрации президента подтвердили: согласно стратегии, выдвижение в президенты Владимира Путина планируется провести в два этапа, сообщила газета «Коммерсант».

Первый этап намечен на ноябрь: на нем президент объявит о своем согласии пойти на новый срок. До этого планируется провести сразу несколько мероприятий с участием Владимира Путина.

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«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник издания. По его словам, формат события должен чем-то напоминать «прямую линию президента»: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

Согласно Закону «О выборах президента» назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря, и не позднее, чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в ЦИК.
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