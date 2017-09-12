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Власть

Депутаты согласились с назначением Кубанычбека Кулматова главой Нацбанка

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике одобрили кандидатуру Кубанычбека Кулматова на должность главы Национального банка. Решение принято сегодня на его заседании единогласно.

Депутаты поинтересовались у Кубанычбека Кулматова, как он видит развитие банковского сектора Кыргызстана и позволит ли его образование историка руководить Нацбанком. Были и вопросы о возможных кадровых перестановках после назначения и удержании курса сома.

По итогам рассмотрения вопроса председатель комитета Нурланбек Макеев отметил, что поддерживает кандидатуру Кубанычбека Кулматова авансом.

«Вашу кандидатуру предложил президент, поэтому я вас поддержку авансом. Но как депутат я был бы против», — заключил нурланбек Макеев.
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